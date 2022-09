Kabinett will Bürgergeld beschließen

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich zur Stunde mit dem Bürgergeld, das zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen soll. Arbeitsminister Heil hatte die Pläne in der Früh noch einmal beworben. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es gebe nun neue Anreize, tatsächlich Wege aus der Bedürftigkeit zu finden. So biete das Bürgergeld etwa Prämien für das Nachholen eines Berufsabschlusses. Ziel des Systems sei es nicht, Armut zu verwalten, sondern Menschen in Arbeit zu führen, sagte Heil. Zudem werde Bürokratie abgebaut, so der SPD-Politiker. Es werde Kooperationsvereinbarungen und auch Mitwirkungspflichten geben, aber eine ganze Menge Bescheide fielen weg. Der Deutsche Städtetag sieht derweil Nachbesserungsbedarf bei der neuen Karenzzeit für Vermögen und Wohnen, der Sozialverband Deutschland forderte höhere Regelsätze. Beide lobten aber jeweils andere Aspekte der Reform.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 12:00 Uhr