Kabinett will Bezahlkarte für Asylbewerber beschließen

Berlin: Das Bundeskabinett will heute eine gesetzliche Regelung zur Bezahlkarte für Asylbewerber beschliessen. Die Ampel-Parteien haben sich darauf geeinigt, die Karte als eine Option im Asylbewerberleistungsgesetz aufzunehmen. Jedes volljährige Mitglied eines Haushalts soll eine eigene Karte erhalten. Wo und wie genau die Karte eingesetzt werden kann, entscheiden aber am Ende die Länder. Der Bundestag muss der gesetzlichen Änderung zustimmen. FDP-Fraktionschef Dürr machte sich in der "Rheinischen Post" für einen Beschluss in der kommenden Sitzungswoche stark. Er unterstrich, dass mit der Karte Flüchtlinge kein Geld mehr in die Heimat schicken können. Es wird befürchtet, dass das Geld auch an Schleuser fließt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 12:15 Uhr