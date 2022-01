Kabinett vertagt Entscheidung zu Corona-Hotspots und Kultur

In Hessen sterben zwei Menschen bei Brand auf Autobahn-Raststätte

Offenbach: Bei einem Feuer auf einer Autobahn-Raststätte in Hessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei gibt es zu dem Vorfall an der A45 bei Hammersbach noch keine Erkenntnisse über Hergang und Hintergründe. Ein Zeuge habe an der Rastanlage eine kleine Explosion gemeldet, später brannte es im Bereich der Zapfsäulen. Einsatzkräfte fanden in einem Auto einen Toten, ein zweiter lag in unmittelbarer Nähe. Laut Polizei lassen erste Erkenntnisse darauf schließen, dass das Feuer von einem Fahrzeug ausging.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 19:00 Uhr