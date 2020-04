Kabinett verlängert weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen vom Bundeskabinett angenommen. Damit sind die Pfingstferien in einzelnen Bundesländern, darunter auch Bayern, betroffen, aber noch nicht die Schulferien im Sommer. Das Auswärtige Amt begründete die Verlängerung in der Kabinettsvorlage damit, dass weiterhin mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie weltweiten Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zu rechnen ist. In Kürze will sich Bundesaußenminister Maas zu der Reisewarnung äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 12:00 Uhr