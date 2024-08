Kabinett verabschiedet Gesetz für bessere Kita-Qualität

Berlin: Der Bund stellt den Ländern in den kommenden beiden Jahren insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung, um die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten zu verbessern. Das hat nach Angaben des Familienministeriums das Kabinett beschlossen. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Die Länder sollen mit dem Geld festgelegte Ziele erreichen. Zum Beispiel kann in die Verpflegung oder die Förderung der sprachlichen Bildung investiert werden. Einen besonderen Fokus legt Familienministerin Paus darauf, Fachkräfte für die Kindertagesstätten zu gewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 11:15 Uhr