Kabinett verabschiedet ersten Teil des Corona- Konjunkturpakets

12.06.2020 14:00 Uhr

Berlin: Die Bundesregierung hat den ersten Teil des Corona-Konjunkturpakets verabschiedet. Finanzminister Scholz sagte im Anschluss an die Sondersitzung des Kabinetts, Deutschland wolle mit voller Kraft aus der Krise. Beschlossen wurde zunächst die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer. Sie beträgt ab Juli für ein halbes Jahr dann nur noch 16 statt 19 Prozent. Der ermäßigte Satz sinkt von 7 auf 5 Prozent. Außerdem bekommen Familien einen einmaligen Zuschuss von 300 Euro pro Kind. Dieser soll auf zwei Raten gemeinsam mit dem Kindergeld im September und Oktober ausgezahlt werden. Für besonders betroffene kleine und mittelständische Unternehmen wurden zusätzlich finanzielle Überbrückungshilfen geschaffen. Bevor die Maßnahmen allerdings in Kraft treten können, müssen sie noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 14:00 Uhr