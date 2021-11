Kabinett und Landtag Bayerns stimmen über verschärfte Corona-Regeln ab

Nachrichtenarchiv - 23.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett und der Landtag entscheiden heute über die neuen, schärferen Corona-Regeln. Zur Stunde berät das Kabinett. Am frühen Nachmittag gibt dann Ministerpräsident Söder im Plenum eine Regierungserklärung ab. Stimmt der Landtag zu, gelten ab morgen die neuen Maßnahmen. Dann wird fast flächendeckend die 2G-Regel gelten - außer im Handel. Die Gastronomie muss um 22 Uhr schließen. Außerdem soll es in Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 einen Lockdown geben. Derzeit betrifft das zehn Landkreise im Freistaat. Der Landkreis Freyung-Grafenau führt das bundesweite Negativranking mit einer Inzidenz von über 1.600 an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 09:00 Uhr