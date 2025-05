Kabinett streicht zum Auftakt 25 Posten

Berlin: In seiner ersten Sitzung hat das neue Bundeskabinett von Union und SPD beschlossen, 25 Posten in der Regierung zu streichen. Dabei handelt es sich um Beauftragte, Bevollmächtigte und Koordinatoren. Mit diesem Schritt wollen Union und SPD ein Signal setzen, dass sie es mit dem Bürokratieabbau ernst meinen. Beschlossen wurde auch, dass das neue Digitalministerium umfangreichere Kompetenzen bekommen soll, als ursprünglich geplant. Danach erhält Minister Wildberger Abteilungen oder Zuständigkeiten aus insgesamt sechs anderen Ressorts. Ziel ist es, die Digitalisierung in Deutschland massiv zu beschleunigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 07:00 Uhr