Kabinett stimmt neuem Bürgergeld zu

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Einführung des Bürgergelds in Deutschland gegeben. Es soll zum 1. Januar das heutige Hartz-IV-System ablösen. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen dabei um rund 50 Euro pro Monat steigen. Alleinstehende erhalte 502 Euro im Monat, Jugendliche 420 Euro. Zudem sollen gegen Betroffene im ersten halben Jahr keine Sanktionen verhängt werden können, wenn etwa ein Jobangebot abgelehnt wird. Der Entwurf sieht auch vor, dass die Kosten für die Wohnung in den ersten beiden Jahren auf jeden Fall voll übernommen werden. Auch Ersparnisse bis zu 60 000 Euro soll man in dieser Zeit behalten dürfen. Das Bürgergeld ist aus unterschiedlichen Gründen umstritten. Sozialverbände kritisieren es als zu niedrig. Die Union sieht in der Erhöhung der Sätze für die Grundsicherung einen falschen Ansatz im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 13:00 Uhr