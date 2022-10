Kabinett stimmt für Kompromiss zum Hamburger Hafen

Nachrichtenarchiv - 26.10.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit über eine Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen gibt es einen Kompromiss: Das Bundeskabinett hat für einen begrenzten Einstieg der Staatsreederei Cosco in die Betreibergesellschaft eines Container-Terminals gestimmt. Das hat das Wirtschaftsministerium bestätigt. Statt mit 35 Prozent darf der Konzern demnach lediglich mit 24,9 Prozent einsteigen. Damit sollen die Chinesen keine Vetorechte erhalten und keine Möglichkeit bekommen, Mitglieder der Geschäftsführung zu benennen. Die Beteiligung ist hoch umstritten: Das Wirtschaftsministerium etwa hat vor einer möglichen Einflussnahme Pekings auf die kritische Infrastruktur in Deutschland gewarnt. Kritik kommt auch von der Opposition: CDU-Chef Merz hat sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF gegen eine Genehmigung ausgesprochen. Er warf Bundeskanzler Scholz einen schweren Fehler vor. Auch Bundespräsident Steinmeier hatte zuletzt vor einer zu großen Abhängigkeit von China gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 10:00 Uhr