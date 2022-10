Kabinett stimmt Einstieg Chinas in Hamburger Hafen zu

Nachrichtenarchiv - 26.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat einer begrenzten Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen zugestimmt. Wie das Wirtschaftsministerium bestätigte, verständigte sich das Kabinett auf einen Kompromiss. Demnach darf sich China mit 24,9 Prozent in den Hafenlogistik-Konzern HHLA einkaufen. Ursprünglich war von 35 Prozent die Rede. Die gebilligte Minderheitsbeteiligung von weniger als einem Viertel der Anteile begrenzt den Einfluss Pekings auf den Hafenkonzern. Das Geschäft ist in der Ampel-Regierung umstritten. FDP und Grüne hatten vor zu großem chinesischen Einfluss auf die deutsche und europäische Infrastruktur gewarnt. Auch CDU-Chef Merz kritisierte die bevorstehende Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Merz wörtlich: "Ich verstehe den Bundeskanzler nicht, wie er in einer solchen Situation darauf bestehen kann."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 13:00 Uhr