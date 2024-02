Kabinett stärkt Rechte von Verbrauchern bei Scoring

Berlin: Verbraucher sollen künftig mehr Rechte gegenüber Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa erhalten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett heute verabschiedet. Danach dürfen künftig bei der Einschätzung der Zahlungsfähigkeit eines Menschen die Wohnadresse, der Name oder Daten aus sozialen Netzwerken nicht mehr genutzt werden. Auch Kontodaten sind tabu. Damit reagiert die Bundesregierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte festgestellt, dass die Prüfung der Bonität von Verbrauchern nur innerhalb enger Grenzen erlaubt sei. Bundesverbraucherschutzministerin Lemke erklärte, mit dem Gesetzentwurf schiebe man einer möglichen Diskriminierung eines Menschen durch das sogenannte Scoring einen Riegel vor. Das Kabinett beschloss zudem eine neue Digitalstrategie. Mit einer stärkeren Teilnahme in internationalen Gremien will Deutschland künftige Regulierungen wie etwa die sechste Mobilfunkgeneration frühzeitig mitgestalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 19:00 Uhr