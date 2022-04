Kabinett soll Entlastungspaket auf den Weg bringen

Koalitionsausschuss endet ohne Beschlüsse

Berlin: Der Koalitionsausschuss von SPD, FDP und Grünen hat am Abend über den Krieg in der Ukraine und die Konsequenzen beraten. Die Beteiligten vereinbarten Stillschweigen und gingen nach rund drei Stunden ohne öffentliche Erklärungen auseinander. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Lambrecht bei einem internationalen Treffen auf der US-Basis Ramstein mitgeteilt, dass aus Deutschland auch schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Dabei handelt es sich um 50 Luftabwehrpanzer vom Typ Gepard. - Derweil gehen in der Ukraine die Kämpfe weiter. Aus Donezk im Osten des Landes werden in der Früh russische Angriffe gemeldet. Dabei gab es nach Angaben des Gouverneurs der Region Tote und Verletzte. Auch die Großstadt Charkiw steht nach ukrainischen Angaben wieder unter Beschuss.

