Kabinett macht Weg für "Wind-an-Land"-Gesetz frei

Berlin: Das Bundeskabinett hat den Weg für einen schnelleren Windkraftausbau frei gemacht. Mit dem sogenannten "Wind-an-Land-Gesetz" soll das Ziel erreicht werden, bis 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windräder zu nutzen. In den Bundesländern sollen dafür individuelle Vorgaben gelten. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Kommunen an Gewinnen beteiligt werden. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte, wenn Geld vor Ort hängenbleibe, wachse die Akzeptanz gegenüber Windkraft. Thüringens Ministerpräsident Ramelow plädiert dafür, abgeholzte oder beschädigte Waldflächen für den Ausbau erneuerbarer Energien zur Verfügung zu stellen. Solange Wälder als Tabuzonen betrachtet würden, gebe es Konflikte mit dem Ausbau in Siedlungsgebieten, sagte der Linken-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2022 12:45 Uhr