Kabinett macht Weg frei für Gründung der TU Nürnberg

Italienische Regierung erklärt Provinz Bozen-Südtirol zur Roten Zone

Rom: Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage hat die italienische Regierung in sechs weiteren Landesteilen striktere Einschränkungen verfügt. So wurde die Provinz Bozen-Südtirol offiziell zur Roten Zone erklärt, in der die Menschen möglichst zu Hause bleiben sollen. Außerdem stufte das Gesundheitsministerium die Regionen Ligurien im Nordwesten, die Abruzzen, die Toskana und Umbrien sowie die Basilikata im Süden in die mittlere Risikogruppe hoch. In orangen Gebieten müssen Restaurants und Bars den ganzen Tag geschlossen bleiben. Außerdem ist es dort in der Regel verboten, sich zwischen Regionen und Kommunen zu bewegen. Das Land ist seit kurzem in drei Corona-Risikozonen eingeteilt, wobei in den Roten Zonen die striktesten Maßnahmen gelten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.11.2020 20:45 Uhr