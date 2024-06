Kabinett macht Weg frei für digitale Arbeitsverträge

Berlin: In Deutschland sollen Arbeitsverträge künftig digital abgeschlossen werden können. Das Kabinett hat eine entsprechende Formulierungshilfe dazu beschlossen. Demnach soll es möglich sein, Arbeitsverträge auch per Mail zu vereinbaren. Ausnahmen gelten für Wirtschaftsbereiche, die besonders von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung bedroht sind. Auch für börsennotierte Unternehmen gibt es Änderungen: Wenn diese in ihrer Hauptversammlung Beschlüsse zu Vergütungen fassen wollten, mussten sie das im Bundesanzeiger bekanntmachen. Zukünftig soll es ausreichen, die Aktionäre über die Webseite zu informieren. Arbeitgeberpräsident Dulger begrüßte die Entscheidung. Endlich gehe es weiter voran bei der Modernisierung von Dino-Deutschland, sagte er. Auch der Startup-Verband sprach von einem wichtigen Schritt für die deutsche Wirtschaft.

