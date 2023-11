Kabinett lockert Arbeitsverbot für Asylbewerber

Berlin: Das Bundeskabinett hat am Vormittag mehrere Änderungen in der Migrationspolitik beschlossen. So soll die Frist, ab wann in Erstaufnahmeunterkünften wohnende Asylbewerber eine Arbeit aufnehmen dürfen, von neun auf sechs Monate verkürzt werden. Wer nicht in einer Aufnahmeeinrichtung lebt, kann nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Weiterhin nicht arbeiten darf, wer seine Identität verschleiert oder aus einem sicheren Herkunftsland kommt. Einer Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsländer um Georgien und die Republik Moldau stimmte das Kabinett ebenfalls zu. Des weiteren soll es für Menschenschmuggler härtere Strafen geben: Gewerbsmäßiges Schleusen etwa gilt künftig als Verbrechen; bei Schleusen mit Todesfolge droht lebenslange Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 12:00 Uhr