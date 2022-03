Kabinett lässt Corona-Regeln auslaufen

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern lässt die meisten Corona-Beschränkungen am Samstag wohl auslaufen. Das Kabinett berät gerade über den weiteren Kurs. Es zeichnet sich ab, dass die neue Verordnung nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen beinhalten wird. Dazu gehören eine Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und Kliniken sowie eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Die Staatsregierung will den Freistaat nicht zum sogenannten Hotspot erklären, um weitergehende Maßnahmen beibehalten zu können. Laut neuem Bundesinfektionsschutzgesetz gibt es dafür hohe Hürden. Voraussetzung ist, dass eine gefährlichere Virusvariante auftaucht oder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten droht. Das ist in Bayern derzeit nicht der Fall, obwohl die Infektionszahlen relativ hoch sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2022 11:15 Uhr