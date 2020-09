Kabinett ermöglicht Kommunen Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern soll auf öffentlichen Plätzen bei hohen Corona-Infektionszahlen eine Maskenpflicht gelten. Nach den Worten von Ministerpräsident Söder legt dies jede Kommune ab morgen selbst fest, sollten die Corona-Zahlen steigen. Die Maske sei das zentrale Instrument, betonte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Bei einem Inzidenzwert von 35 soll demnach an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht gelten, ab 50 auch in der Grundschule. Den Kommunen wird zudem ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ermöglicht. Bamberg habe dies schon erfolgreich gemacht; auch München werde dies machen, sagte Söder. Insgesamt zeigte sich der Ministerpräsident besorgt über die Corona-Lage im Freistaat. Seinen Worten zufolge soll ein zweiter General-Lockdown mit geschlossenen Schulen, Kitas und Geschäften möglichst vermieden werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 14:00 Uhr