Kabinett ebnet Weg für Ausweitung von Corona-Testkapazitäten

Berlin: Bereits am Vormittag hat sich das Bundeskabinett mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Es stimmte für die Ausweitung der Laborkapazitäten für Corona-Tests. Mit der Gesetzesänderung will das Gesundheitsministerium etwa sicherstellen, dass auch Menschen ohne Krankenversicherung getestet und geimpft werden können. Außerdem beschloss das Kabinett eine Erhöhung des Mindestlohns. In vier Schritten soll die Lohnuntergrenze bis kommenden Juli auf 10,45 Euro steigen. Weiteres Thema der Runde war der Rüstungsexportbericht. Demnach hat die Bundesregierung im ersten Halbjahr dieses Jahres Ausfuhren im Wert von knapp 2,8 Milliarden Euro genehmigt. Das ist deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum: Damals betrug der Wert der Rüstungsexporte 5,3 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 13:00 Uhr