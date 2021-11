Kabinett diskutiert über Hilfen für Kohlereviere

Nachrichtenarchiv - 03.11.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett berät zur Stunde über die Zukunft der Kohlereviere. Weil Deutschland für den Klimaschutz bis 2038 auf Kohle als Energiequelle verzichten will, soll den Regionen beim Strukturwandel geholfen werden - etwa der Lausitz und dem Mitteldeutschen Revier. Dafür kommen von der EU Milliardenhilfen, die der Bund auf rund vierzig Milliarden Euro aufstocken will. Um neue Arbeitsplätze in den Revieren zu schaffen, sollen in den kommenden Jahren Behörden ganz oder teilweise dorthin verlagert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 11:15 Uhr