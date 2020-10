Kabinett diskutiert über Bußgelder für Falschnamen auf Corona-Listen

Nachrichtenarchiv - 01.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern wird mit Spannung erwartet, wie hoch die Bußgelder für falsche Kontaktangaben künftig in Bayern sein werden. Das Kabinett will das heute in seiner Sitzung festlegen, offenbar gibt es bislang aber noch keine Einigung zwischen CSU und Freien Wählern. Der Kompromiss von Bund und Ländern sieht mindestens ein Bußgeld von 50 Euro bei Falschangaben vor. Falsche Namen verhindern im Falle von Corona-Infektionen eine schnelle Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.10.2020 03:00 Uhr