Kabinett bringt weiteres Hilfspaket auf den Weg

SPD-Fraktion will Högl aus Wehrbeauftragte

Berlin: In der SPD gibt es Unruhe, weil die Fraktionsspitze den bisherigen Wehrbeauftragten Bartels ablösen will. Der Vorstand hat einstimmig dafür gestimmt, die Fraktionsvizechefin Högl zur neuen Parlamentsbeauftragten für die Bundeswehr zu machen. Bartels wollte eigentlich für eine zweite Amtszeit antreten und erklärte in einem Brief an seine Parteikollegen, die Gründe für seine Ablösung seien ihm nicht klar. Er gilt als überparteilich anerkannt. Allerdings gibt es in der SPD mit dem Abgeordneten Kahrs noch einen weiteren Anwärter. An der Nominierung der 51-jährigen Berliner Abgeordneten Högl gab es umgehend Kritik aus der FDP. Diese sei bislang nicht mit Kompetenz bei Bundeswehr-Themen aufgefallen. Grundsätzliche Zustimmung kam aus der Unionsfraktion im Bundestag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 21:00 Uhr