Kabinett bringt Verlängerung der Homeoffice-Pauschale auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Bürgern und Unternehmern mit weiteren Steuererleichterungen durch die Corona-Krise helfen. Wie das Kabinett am Mittag beschlossen hat, sollen Arbeitnehmer auch für heuer in der Steuererklärung eine Homeoffice-Pauschale geltend machen können. Für Unternehmen sind erweiterte Möglichkeiten für die steuerliche Verrechnung von coronabedingten Verlusten mit Gewinnen der Vorjahre vorgesehen. Der Bonus für Pflegekräfte, den beispielsweise Krankenhäuser zahlen können, soll bis zu einer Höhe von 3.000 Euro steuerfrei bleiben. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu den Maßnahmen steht noch aus. - Das Kabinett beschloss zudem, dass der 11. März in Deutschland künftig nationaler Gedenktag für Terroropfer ist.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.02.2022 14:15 Uhr