Kabinett bringt Verlängerung der Homeoffice-Pauschale auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung hat weitere Steuererleichterungen beschlossen, um die Folgen der Corona-Krise zu mildern. Das Kabinett billigte am Mitttag das vierte Corona-Steuerhilfegesetz: Damit können Arbeitnehmer auch für heuer in der Steuererklärung eine Homeoffice-Pauschale geltend machen. Unternehmen erhalten erweiterte Möglichkeiten für die steuerliche Verrechnung von Verlusten. Außerdem soll es verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten geben, als Anreiz für Investitionen. Der geplante Bonus für Pflegekräfte ist bis 3.000 Euro steuerfrei. Das Kabinett einigte sich zudem darauf, dass der 11. März in Deutschland nationaler Gedenktag für Terroropfer ist. An allen Dienstgebäuden des Bundes wird dann Trauerbeflaggung angeordnet, als Zeichen des Mitgefühls und der Erinnerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 13:00 Uhr