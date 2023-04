Kabinett bringt Pflegereform und Arznei-Absicherung auf den Weg

Meldungsarchiv - 05.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung hat offenbar einen Gesetzentwurf beschlossen, um Medikamenten-Engpässe zu beseitigen. Das Kabinett billigte nach Angaben aus Regierungskreisen einen entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach. Dieser sieht unter anderem vor, die Preisregeln für Kinderarzneimittel zu lockern; Festbeträge und Rabattverträge werden in diesem Bereich abgeschafft. Bei Antibiotika soll künftig bei Ausschreibungen beachtet werden, ob die Wirkstoffe in Europa hergestellt wurden. Ziel ist, so die Abhängigkeit von wenigen, meist asiatischen Produzenten zu reduzieren. Außerdem billigte das Kabinett die Pläne zur Pflegereform. Dadurch soll der allgemeine Beitrag zum 1. Juli um 0,35 Punkte angehoben werden. Lauterbach sagte, die Pflegebedürftigen hätten volle Solidarität verdient. Da die Kosten ständig stiegen, müsse die Solidargemeinschaft reagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 12:00 Uhr