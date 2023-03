Kabinett bringt nationale Wasserstrategie auf den Weg

Meldungsarchiv - 15.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Bundeskabinett will heute eine nationale Wasserstrategie verabschieden. Das Ziel ist laut Bundesumweltministerium, dauerhaft und ausreichend Wasser in guter Qualität für Mensch und Natur zur Verfügung zu stellen. Die Strategie bündelt demnach erstmals Maßnahmen in Landwirtschaft und Industrie, Verwaltung und Verkehr, Stadtentwicklung und Naturschutz. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lobt das Vorhaben. Gerade mit Blick auf zunehmende Hitze- und Dürreperioden müssten Bund, Länder und Kommunen gemeinsam klare Leitlinien für den Umgang mit Wasserknappheit entwickeln, so Hauptgeschäftsführer Landsberg im Handelsblatt. Er fordert aber, dass im Falle von zu wenig Wasser eine eindeutige Priorisierung vorgenommen werden müsse. Die öffentliche Versorgung sollte nach seiner Ansicht dann immer Vorrang haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 11:00 Uhr