Kabinett bringt Nachtragshaushalt auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise den zweiten Nachtragshaushalt in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Nach dem Plan von Finanzminister Scholz hat er ein Volumen von 62,5 Milliarden Euro. Damit will der Bund unter anderem das Konjunkturpaket finanzieren, zu dem zum Beispiel die vorübergehend gesenkte Mehrwertsteuer, ein Kinderbonus und Hilfen für Unternehmen gehören. Stimmt der Bundestag den Plänen der Regierung zu, steigt die Neuverschuldung in diesem Jahr um fast 220 Milliarden Euro. Scholz plant, die Schulden ab 2023 über einen Zeitraum von zwanzig Jahren zu tilgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 12:00 Uhr