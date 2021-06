Kabinett bringt Klimaschutz-Programm auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 23.06.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will acht Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Dazu hat das Kabinett heute das sogenannte Klimaschutz-Sofortprogramm verabschiedet, mit dem der Umstieg auf klimafreundliche Technologien gefördert werden soll. So sollen zum Beispiel Gebäude energieffizienter werden. Für die Industrie sieht die Bundesregierung unter anderem Förderprogramme vor. Diese sollen Mehrkosten für eine klimafreundliche Produktion kompensieren. Finanzminister Scholz lobte den Plan als - wörtlich - "gut investiertes Geld". Der menschengemachte Klimawandel sei die größte Herausforderung unserer Zeit. Das Sofortprogramm wird allerdings nicht mehr in dieser Legislaturperiode verabschiedet. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2021 18:15 Uhr