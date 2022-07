Kabinett bringt Haushalt für 2023 auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 01.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett will heute den Haushalt für das nächste Jahr auf den Weg bringen. Der Entwurf von Bundesfinanzminister Lindner sieht eine Neuverschuldung von nur noch 17,2 Milliarden Euro vor - nach fast 140 Milliarden heuer. Damit will Lindner 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. Gelingen soll das unter anderem durch größere Entnahmen aus den Rücklagen. Die Union übt bereits Kritik an dem Entwurf: Die wirtschaftlichen Daten, auf denen der Haushalt basiere, seien überholt, sagte Vize-Fraktionschef Middelberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Vom Deutschen Gewerkschaftsbund heißt es, die Schuldenbremse sei eine Zukunftsbremse. Mit diesem Haushaltsentwurf drohe der soziale Frieden ins Wanken zu geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2022 10:00 Uhr