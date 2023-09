Kabinett bringt Erhöhung des Bürgergelds auf den Weg

Berlin: Das Bürgergeld für rund 5,5 Millionen Menschen in der Grundsicherung wird nächstes Jahr um zwölf Prozent steigen - und damit so stark wie nie. Das Bundeskabinett hat grünes Licht gegeben für eine Anhebung des Regelsatzes für alleinlebende Erwachsene von 502 auf 563 Euro - bei Kindern sind es künftig 471 statt bisher 357 Euro. Arbeitsminister Heil hatte die starke Anhebung damit gerechtfertigt, dass das Bürgergeld auch in Zeiten hoher Inflation das Existenzminimum sichern müsse. In Teilen der Politik und der Wirtschaft wird kritisiert, dass das Lohnabstandsgebot damit nicht eingehalten werde. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erklärte, fast alle Haushalte, in denen ein Alleinverdiener in Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, werde damit netto schlechter gestellt sein als mit dem Bürgergeld.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 13:45 Uhr