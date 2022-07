Kabinett bringt Erhöhung der Kassenbeiträge auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 27.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will das drohende Milliarden-Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung mit höheren Beiträgen abwenden. Das Kabinett billigte, dass deshalb die Zusatzbeiträge steigen. Die Kassenbeiträge, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber ungefähr teilen, könnten damit auf 16,2 Prozent steigen, wobei die Kassen den Zusatzbeitrag in unterschiedlicher Höhe erheben. Gesundheitsminister Lauterbach betonte, Leistungskürzungen werde es nicht geben. //stop//Er erwartet für kommendes Jahr ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Nach seinen Angaben liegt das unter anderem an der Pandemie sowie an der älter werdenden Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 20:00 Uhr