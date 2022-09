Kabinett bringt Bürgergeld auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat das neue Bürgergeld beschlossen. Zum 1. Januar soll es das Hartz-IV-System ablösen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass die Regelsätze deutlich steigen - alleinstehende Erwachsene erhalten dann 502 Euro im Monat und damit rund 50 Euro mehr als derzeit. Außerdem soll es weniger Auflagen und Strafmaßnahmen durch die Jobcenter geben. Bundesarbeitsminister Heil sagte, beim Bürgergeld gehe es darum, Menschen, die in Not geraten sind, existentiell abzusichern und neue Wege in Arbeit zu ermöglichen. Vorwürfe, durch das Bürgergeld würden falsche Anreize gesetzt, wies der SPD-Politiker zurück: Niemand werde aus der Mitwirkung entlassen. Der Bundestag muss den Plänen für das neue Bürgergeld noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 15:00 Uhr