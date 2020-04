Kabinett billigt Rentenerhöhung und "Irini"-Mission

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland sollen im Sommer spürbar mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Renten in Westdeutschland um 3,45 - und im Osten um 4,2 Prozent anzuheben. Die Regelung greift ab dem 1. Juli. Zudem sollen die Mindestlöhne für Altenpflegekräfte in Deutschland erhöht und ausgeweitet werden. Im Januar hatte eine Kommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschlossen, dass der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bis 2022 schrittweise auf 12 Euro 55 steigen soll. Das Bundeskabinett hat außerdem das Bundeswehrmandat für die Militärmission "Irini" auf den Weg gebracht. 300 Soldaten sind dafür geplant. "Irini" ist die Nachfolgerin der Operation "Sophia" und soll mit Schiffen Fluggerät und Satelliten das Waffenembargo gegen Libyen überwachen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 18:15 Uhr