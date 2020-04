Kabinett billigt Pflegebonus, höheres Kurzarbeitergeld und mehr Coronatests

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat eine ganze Reihe Massnahmen in der Corona-Krise beschlossen. So sollen die Tests auf das Virus deutlich ausgeweitet werden. Auch im Umfeld besonders gefährdeter Menschen - etwa in Pflegeheimen - kann nun verstärkt getestet werden. Die Kosten für Tests sollen Krankenkassen auch dann übernehmen, wenn jemand keine Symptome zeigt. Beschäftigte in der Altenpflege erhalten als Ausgleich für eine besondere Belastung durch die Coronavirus-Krise eine steuer- und abgabenfreie Bonus-Zahlung von bis 1500 Euro. Die Bundesregierung billigte auch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Es soll - befristet bis zum Jahresende - auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent des Lohnausfalls steigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 16:00 Uhr