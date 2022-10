Kabinett billigt Fachkräfte-Strategie und Tierhaltungs-Logo

Nachrichtenarchiv - 12.10.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat die sogenannte Fachkräftestrategie auf den Weg gebracht. Das Gesetz sieht vor, dass künftig eine bessere Weiterbildung, eine zeitgemäße Ausbildung und eine höhere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt gefördert werden. Damit will die Bundesregierung erreichen, dass es mehr qualifizierte Beschäftigte gibt, die derzeit in vielen Branchen fehlen. Für Arbeitskräfte aus dem Ausland sollen in einem weiteren Schritt die rechtlichen Hürden gesenkt werden. - Fleisch im Supermarkt soll künftig ein staatliches Tierhaltungs-Logo bekommen. Auch dafür hat das Kabinett die Weichen gestellt. Es beschloss Gesetzespläne von Agrarminister Özdemir, die eine verpflichtende Kennzeichnung für Produkte aus dem Inland vorsehen. So könne man auf einen Blick sehen, wie das Tier gehalten wurde, sagte der Grünen-Politiker. Starten soll die Kennzeichnung mit fünf Haltungskategorien im kommenden Jahr - in einem ersten Schritt mit Schweinefleisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2022 13:45 Uhr