Kabinett billigt AKW-Laufzeitverlängerung bis Mitte April

Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten ukrainischen Gebieten

Moskau: Der russische Präsident Putin hat per Dekret in den vier kürzlich illegal annektierten ukrainischen Regionen das Kriegsrecht verhängt. Damit gelten für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja erweiterte Machtbefugnisse. Das Kriegsrecht ermöglicht unter anderem eine Verstärkung der Streitkräfte, Ausgangssperren, Bewegungseinschränkungen, Zensur und die Internierung ausländischer Staatsbürger. Zudem beschränkte Putin die Bewegungsfreiheit in mehreren russischen Regionen, die an die Ukraine angrenzen, und für die Krim. Die ukrainischen Streitkräfte haben im Süden des Landes offenbar ihre Offensive zur Rückeroberung von Cherson begonnen. Der Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine sagte, die Lage sei schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2022 20:00 Uhr