Kabinett billigt AKW-Laufzeitverlängerung bis Mitte April

Dortmund steht im Achtelfinale des DFB-Pokals

Hannover: In der 2. Runde des DFB-Pokals hat sich Dortmund 2:0 in Hannover durchgesetzt. Alle drei weiteren Partien gehen in die Verlängerung. St Pauli hatte in Freiburg 1:0 in Führung gelegen, aber den Breisgauern gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1. Das Zweitligaduell Sandhausen gegen Karlsruhe wird mit dem Spielstand von 2:2 in der Verlängerung entschieden. Auch beim Spiel Paderborn gegen Bremen gibt es noch keine Entscheidung. Nach 90 Minunten hieß es ebenfalls 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2022 20:15 Uhr