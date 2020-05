Kabinett beschließt weiteren Corona-Fahrplan

Nachrichtenarchiv - 12.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat den weiteren Fahrplan in der Corona-Krise bestätigt. Das heißt, ab nächstem Montag dürfen Biergärten und Außenbereiche von Gaststätten wieder öffnen - allerdings nur bis 20 Uhr. Eine Woche später können dann auch in den Innenbereichen der Lokale und Restaurants wieder Gäste bewirtet werden. Und vom 30. Mai an dürfen Hotels öffnen. Staatskanzleichef Florian Herrmann sagte, die Entwicklung der Infektionszahlen nehme im Moment einen positiven Verlauf. Damit werde der umsichtige Kurs der Staatsregierung bestätigt. Die Erleichterungsmaßnahmen, so Herrmann, könnten fortgesetzt werden, aber man müsse die Zahlen weiter gut im Blick haben. Im Zusammenhang mit den Demonstrationen am Wochenende, bei denen Abstandsregeln absichtlich ignoriert worden seien, sprach Herrmann von verstörenden Bildern. Man achte die Versammlungsfreiheit, so der Staatskanzleichef, aber die Freiheiten hätten dort ihre Grenzen, wo andere in Gefahr gebracht würden. Der Innenminister werde in Kürze ein neues Konzept vorlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 14:00 Uhr