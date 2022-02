Kabinett beschließt Verlängerung des Kurzarbeitergelds

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag südlich der Donau sonnig. Sonst bewölkt, von Südwesten her aber auch Auflockerungen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. In der Nacht vielerorts klar, später gebietsweise Hochnebel; Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen im Norden viele Wolken, im Süden freundlich. Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, besonders im Süden Regen- und Schneeschauer. Am Samstag nach örtlichem Nebel sonnig. Höchstwerte morgen 6 bis 13, von Freitag an 2 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 12:00 Uhr