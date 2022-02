Kabinett beschließt Steuerhilfen in der Corona-Krise

Handyverbot an bayerischen Schulen wird gelockert

München: Das Handyverbot an bayerischen Schulen soll gelockert werden. Nach den Worten von Kultusminister Piazolo sollen Schulen künftig selbst entscheiden dürfen, ob sie Schülerinnen und Schülern die private Handynutzung in den Pausen oder über Mittag erlauben oder nicht. Eine entsprechende Änderung des bayerischen Schulgesetzes soll nach den Worten von Kultusminister Piazolo möglichst Anfang August in Kraft treten. Sie würde also in der Praxis nach den Sommerferien greifen. Derzeit ist die Handynutzung an bayerischen Schulen grundsätzlich verboten - wenn nicht in Ausnahmefällen ein Lehrer ausdrücklich zustimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 16:00 Uhr