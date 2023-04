Kabinett beschließt Rentenerhöhung zum 1. Juli

Meldungsarchiv - 26.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die rund 21 Millionen Rentner bekommen wie geplant ab dem ersten Juli mehr Geld. Das Bundeskabinett hat das Plus von 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten auf den Weg gebracht. Außerdem wird auch die Berechnungsgrundlage der Rente in Ost und West weiter angeglichen. Die vom Kabinett beschlossene Verordnung muss noch vom Bundesrat angenommen werden, was aber Formsache ist. Die Renten steigen im Normalfall jedes Jahr zum ersten Juli. Sie richten sich nach der Lohnentwicklung im Land. Bei sinkenden Löhnen verhindert allerdings eine sogenannte Rentengarantie das Abschmelzem der Altersbezüge. In solchen Fällen kommt es dann zu Nullrunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 18:00 Uhr