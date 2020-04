Kabinett beschließt Rentenerhöhung im Juli

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat eine deutliche Erhöhung der Bezüge der rund 21 Millionen Rentner verabschiedet. Zum 1.Juli steigt die Rente in Westdeutschland um 3,45, in den neuen Bundesländern um 4,20 Prozent. Der Bundesrat muss der Erhöhung noch zustimmen. Weiteres Thema im Kabinett war die Anhebung des Mindestlohns für Altenpflegekräfte. Dieser soll für Pflegehilfskräfte bis zum 1. April 2022 auf 12,55 Euro steigen. Ab Juli 2021 soll es zudem einen Mindestlohn für Fachkräfte von 15 Euro geben. Arbeitsminister Heil und Gesundheitsminister Spahn sprachen von einem guten Anfang, um die verantwortungsvolle Aufgabe der Pflegekräfte besser zu honorieren. Gebilligt wurde im Kabinett auch die Beteiligung der Bundeswehr an der Mittelmeermission Irini. Rund 300 Soldatinnen und Soldaten sollen sich an der Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 12:00 Uhr