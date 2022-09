Kabinett beschließt neues Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Kabinett hat das neue Bürgergeld auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil sieht vor, dass die bisherigen Hartz-IV-Sätze ab dem 1. Januar - mit neuem Namen - um mehr als 50 Euro erhöht werden. Der Regelsatz liegt dann bei 502 Euro. Außerdem werden die Hinzuverdienstmöglichkeiten ausgeweitet. Heil sagte wörtlich: "Mit dem Bürgergeld gehen wir eine der größten sozialen Reformen der letzten 20 Jahre an". Arbeitgeberpräsident Dulger sprach von einem falschen Signal an die Bezieher kleiner Einkommen. Auch aus der Union kam Kritik an der Reform. Die Linke hält den Regelsatz für zu niedrig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 18:00 Uhr