Kabinett beschließt milliardenschweren Nachtragshaushalt

Berlin: Die neue Bundesregierung hat einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Er sieht zusätzliche Mittel in Höhe von 60 Milliarden Euro vor, wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise melden. Das Geld soll vor allem in den Klimaschutz und die Digitalisierung fließen. Nur so seien die Folgen der Corona-Krise schnell zu überwinden, heißt es in der Begründung des Nachtragshaushalts. Laut Finanzminister Lindner, FDP, sind dafür keine zusätzlichen Schulden nötig. Corona-bedingt sind viele Investitionen ausgeblieben. Bereits genehmigte Kredite, die deswegen nicht ausgeschöpft wurden, werden auf die kommenden Jahre verteilt. Manche Fachleute zweifeln allerdings an, ob dieser Schritt rechtlich korrekt ist. Am Donnerstag ist die erste Beratung im Bundestag geplant. Für das laufende Jahr bleibt es bei einer Rekord-Verschuldung von 240 Millliarden Euro - was nur möglich ist, weil die Schuldenbremse ausgesetzt wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 12:00 Uhr