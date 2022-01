Kabinett beschließt keine Änderungen an den Corona-Regeln in Bayern

Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei maximal 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vereinzelt etwas Regen oder Schnee, Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht wenig Änderung, Abkühlung auf 1 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt; ab und zu Sonne, besonders nachmittags im Süden. Am Mittwoch freundlicher, vor allem in Alpennähe viel Sonne. Am Donnerstag bewölkt mit gelegentlichem Schnee und Schneeregen. Tageshöchstwerte 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 12:00 Uhr