Kabinett beschließt Jahreswirtschaftsbericht

Berlin: Die Bundesregierung kürzt ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 1,3 auf 0,2 Prozent. Das geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervor, den das Kabinett am Mittag nach Angaben aus Regierungskreisen beschlossen hat. Wirtschaftsminister Habeck will die Details am Nachmittag bekannt geben. Laut Reuters heißt es in der Kabinettsvorlage, dass sich die deutsche Volkswirtschaft derzeit weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser befindet. Verwiesen wird unter anderem auf die Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation. Der Wirtschaftsstandort stehe vor einem erheblichen Anpassungsdruck. Die Arbeitslosenquote dürfte der Prognose zufolge auf 5,9 Prozent steigen. Als Konsequenz setzt Habeck darauf, die Einwanderung von Arbeitskräften zu erhöhen, Erneuerbare Energien weiter auszubauen und den klimaneutralen Umbau der Industrie zu subventionieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 13:00 Uhr