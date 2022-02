Kabinett beschließt Heizkostenzuschuss für Geringverdiener

Städtetag warnt vor Personalmangel in Kitas

Berlin: Der deutsche Städtetag hat vor einer Personalnot in Kindertagesstätten gewarnt. Nach seinen Angaben werden in den kommenden Jahren in Deutschland rund 230.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. In Bayern sei die Lage schon jetzt angespannt, ergänzte der Bayerische Gemeindetag. Vor allem in den Städten und deren Umland mangele es an qualifiziertem Personal für Krippen, Kindergärten und Horte. Vereinzelt müssten Gruppen geschlossen werden und die Kinder zu Hause bleiben. Wenn ab 2026 auch noch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule kommt, dürfte sich die Personalnot noch verschlimmern, so der Bayerische Gemeindetag. Die Kommunen fordern daher eine bessere Bezahlung sowie bessere Rahmenbedingungen für Erziehende, zum Beispiel durch flexiblere Arbeitszeiten. Auch Fachkräfte aus dem Ausland müssten angeworben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2022 07:00 Uhr