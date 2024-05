Kabinett beschliesst Hausärzte-Gesetz

Berlin: Das Kabinett hat ein Gesetz zur medizinischen Versorgung in Hausarzt-Praxen beschlossen. Gesundheitsminister Lauterbach will erreichen, dass Hausärzte mehr verdienen und Kapazitäten für akute Fälle haben. Bisherige Honorar-Obergrenzen sollen wegfallen. Mehrarbeit würde also vergütet. Lauterbach setzt darauf, dass Hausärzte dann weitere Patienten aufnehmen. Statt der aktuellen Quartalspauschalen soll es Jahrespauschalen für chronisch Kranke geben. Sie müssten dann nicht mehr aus Abrechnungsgründen alle drei Monate zum Arzt. Scharfe Kritik an dem Gesetz äußerten die Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz. Sie pochten auf die gestrichenen Gesundheitskioske. Dort sollten Fachkräfte Routineaufgaben übernehmen, wie Blutdruck-Messung oder Wundversorgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 21:00 Uhr