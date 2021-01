Kabinett beschließt Gesetz zur Digitalisierung in der Pflege

Söder informiert über Kabinetts-Beschlüsse zu Corona-Maßnahmen

München: Nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts zu den gestrigen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern informiert Ministerpräsident Söder zur Stunde auf einer Pressekonferenz darüber, wie es in Bayern weitergeht. Für die Menschen im Freistaat ändert sich durch die gestern beschlossenen bundesweiten Verschärfungen kaum etwas, da die strengeren Maßnahmen hierzulande bereits gelten. Allerdings wird auch in Bayern der Lockdown verlängert. Das heißt, weite Teile der Gastronomie, der Hotellerie und des Einzelhandels bleiben bis 14. Februar geschlossen, Kitas dürfen nur Notbetreuung anbieten und in den Schulen gibt es keinen Präsenzunterricht. CSU-Generalsekretär Blume appellierte an alle Bundesländer, sich an die gestrigen Beschlüsse zu halten. Es dürfe nicht so sein, wie beim letzten Mal, dass jeder nach der Konferenz wieder seine eigene Sache mache.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 13:00 Uhr